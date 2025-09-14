- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Niemand im Fahrzeugwrack
Auto auf Brennerstraße in Südtirol landet auf Dach, Lenker geht zu Fuß weiter
Das Auto hatte sich auf der Brennerstraße überschlagen und blieb auf dem Dach liegen.
© FFW Mauls
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten