Hilfeschreie nach Unfall: Betrunkener Motorradfahrer stürzte am Weg zur Inzinger Alm

Glück im Unglück hatte am Samstagabend ein 55-jähriger Motorradfahrer in Inzing. Der Mann war gegen 18.45 Uhr vom Inzingerberg in Richtung Inzinger Alm unterwegs, als er in einer Linkskurve stürzte.

Der Verletzte machte mit Hilfeschreien auf sich aufmerksam. Eine 31-Jährige, die den 55-Jährigen hörte, setzte die Rettungskette in Gang. Der Mann wurde ins Krankenhaus nach Hall gebracht. Ein Alkomattest ergab eine erhebliche Alkoholisierung, weshalb er den Führerschein vorläufig abgeben musste. (TT.com)