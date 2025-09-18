Nach nächtlicher Verfolgungsjagd durch Innsbruck: Polizei sucht nach Zeugen

Ein 19-jähriger Autofahrer raste in der Nacht auf Sonntag durch Innsbruck und flüchtete vor der Polizei. Als Grund gab er an, zuvor von jemandem mit einer Waffe bedroht worden zu sein. Die Ermittlungen laufen.

Zu einer wilden Verfolgungsjagd kam es in der Nacht auf Sonntag in Innsbruck. Ein 19-jähriger Autofahrer raste gegen 0.30 Uhr durch den Stadtteil Pradl. Eine Polizeistreife, die in der Gegend unterwegs war, nahm die Verfolgung auf.

Trotz Blaulicht und Folgetonhorn blieb der junge Lenker aber nicht stehen. Ganz im Gegenteil: Laut Polizei beschleunigte er weiter und fuhr davon. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten dem Raser ausweichen.

Zuvor mit Waffe bedroht worden?

Schließlich gelang es der Streife, den 19-Jährigen zum Anhalten zu bringen. Mit im Auto saßen noch ein 16- und ein 20-Jähriger – allesamt Einheimische.

Der Grund für die Flucht klingt kurios: Der Lenker erklärte den Beamten, dass er kurz zuvor von einer Person mit einer Waffe bedroht worden und deshalb mit dem Auto davongefahren sei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem angeblichen Bedroher verlief ohne Ergebnis. Der Alkoholtest beim 19-Jährigen verlief negativ.

Polizei sucht nach Fahrzeuglenker