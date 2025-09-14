A12 kurzzeitig gesperrt
Sekundenschlaf auf der Inntalautobahn: 25-Jähriger nach Autoüberschlag verletzt
Das Auto wurde bei dem Unfall schwer beschädigt.
© zoom.tirol
Ein Auto hat sich in der Nacht auf Sonntag auf der A12 Inntalautobahn bei Radfeld überschlagen. Wie die Polizei berichtet, dürfte der 25-Jährige gegen 2.30 Uhr in Fahrtrichtung Innsbruck vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf von der Fahrbahn abgekommen sein. Er kollidierte mit der Betonleitwand, der Pkw überschlug sich daraufhin.
Der Mann konnte sich selbstständig aus dem Wagen, der stark beschädigt wurde, befreien. Er wurde von Rettung und Notarzt erstversorgt. Die A12 war während der Aufräumarbeiten in Richtung Innsbruck gesperrt. Im Einsatz standen auch die Feuerwehr Wörgl und die Autobahnpolizei. (TT.com)