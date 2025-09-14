Sekundenschlaf auf der Inntalautobahn: 25-Jähriger nach Autoüberschlag verletzt

Ein Auto hat sich in der Nacht auf Sonntag auf der A12 Inntalautobahn bei Radfeld überschlagen. Wie die Polizei berichtet, dürfte der 25-Jährige gegen 2.30 Uhr in Fahrtrichtung Innsbruck vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf von der Fahrbahn abgekommen sein. Er kollidierte mit der Betonleitwand, der Pkw überschlug sich daraufhin.