Betrunken in Waidring gegen Baum gekracht: Pkw völlig zerstört, Lenker konnte sich selbst befreien
Wie durch ein Wunder wurde ein 38-Jähriger bei einem Unfall in Waidring nur leicht verletzt. Der Mann war am Samstag kurz nach 19 Uhr auf der Loferer Straße unterwegs, als er über den rechten Fahrbahnrand hinauskam. Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, schlitterte anschließend über die Gegenfahrbahn und kam über den linken Fahrbahnrand hinaus. Dort krachte er in einer Böschung gegen einen Baum und kam zum Stillstand.
Der Mann konnte sich selbstständig befreien und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus St. Johann gebracht. Ein Alkomattest ergab eine erhebliche Alkoholisierung, weshalb ihm der Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen wurde. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.
Die Unfallstelle war während der Fahrzeugbergung und Aufräumarbeiten für rund 1,5 Stunden gesperrt. (TT.com)