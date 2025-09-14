- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Kein Neubau der Freizeit Arena
Vorläufiges Aus für Umfahrung in Sölden: „Falls es noch nicht bemerkt wurde, wir haben kein Geld“
Die Diskussion rund um Sanierung oder Neubau der Freizeit Arena Sölden ist ebenso beendet, wie jene um die Umfahrung.
© Parth
Von Thomas Parth
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten