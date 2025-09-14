Kein Neubau der Freizeit Arena

Vorläufiges Aus für Umfahrung in Sölden: „Falls es noch nicht bemerkt wurde, wir haben kein Geld“

Die Diskussion rund um Sanierung oder Neubau der Freizeit Arena Sölden ist ebenso beendet, wie jene um die Umfahrung.
© Parth
Thomas Parth

Von Thomas Parth