Katzenmama adoptiert Maus – das Netz feiert sie

Hoppla! Da hat sich eine Maus in einen Wurf neugeborener Kätzchen eingeschlichen. Die Katzenmutter scheint das nicht zu stören.

