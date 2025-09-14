tt.com Regionalliga
Mils überraschte mit Auswärtssieg, Völs auf Platz drei, Dindl hielt Ebbs in der Spur
Trainer Christoph Klingler freute sich mit seiner Mannschaft über einen 1:0-Sieg gegen die WSG Juniors. Benjamin Omidi erzielte den Treffer des Tages.
© Kristen
Der SC Mils entführte am Sonntag bei den bis dahin ungeschlagenen WSG Juniors drei Punkte. Als Lohn gab es ein gemeinsames Pizza-Essen und einen trainingsfreien Tag. Völs fertigte Wörgl ab, Marcello Dindl avancierte zum Ebbs-Matchwinner.