Fahndung nach Einbruchsdiebstahl in Absam: Polizei bittet um Hinweise

Die Bewohnerin des Hauses hatte einen der Einbrecher auf frischer Tat ertappt und die Polizei verständigt. Die Täter – laut der Bewohnerin dürften es mehrere gewesen sein – sind vermutlich kurz vor Eintreffen der Polizeistreifen geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Derzeit gehen die Ermittler von einer Flucht in Richtung Nordosten aus. Vermutlich sind die Täter über die Absamer Felder und den Weißenbach, möglicherweise aber auch über die Fußgängerbrücke nach Mils, geflohen. Die Zeugin vermutet, dass die Täter rund eine Stunde im Haus gewesen sein dürften.