Fahndung nach Einbruchsdiebstahl in Absam: Polizei bittet um Hinweise
Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntagvormittag in Absam Eichat unterwegs waren. Dort verschafften sich möglicherweise mehrere Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus.
In Absam wird derzeit nach Einbrechern gesucht. Sonntagvormittag kam es im Ortsteil Eichat, unweit der Volksschule Absam-Eichat, zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus.
Die Bewohnerin des Hauses hatte einen der Einbrecher auf frischer Tat ertappt und die Polizei verständigt. Die Täter – laut der Bewohnerin dürften es mehrere gewesen sein – sind vermutlich kurz vor Eintreffen der Polizeistreifen geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Derzeit gehen die Ermittler von einer Flucht in Richtung Nordosten aus. Vermutlich sind die Täter über die Absamer Felder und den Weißenbach, möglicherweise aber auch über die Fußgängerbrücke nach Mils, geflohen. Die Zeugin vermutet, dass die Täter rund eine Stunde im Haus gewesen sein dürften.
So sah einer der Täter aus
Laut Einschätzung einer Zeugin könnte es sich um zwei bis drei Täter gehandelt haben, wobei die Zeugin lediglich einen der Täter selbst gesehen habe.
- Männlich
- ca. 190 cm groß
- Schlank
- Kurze schwarze Haare
Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise. All jene, die sich am Sonntagvormittag zwischen 8 und 11 Uhr im Bereich Absam Eichat, Absamer Felder, Weißenbach oder der Fußgängerbrücke in Richtung Mils aufgehalten haben und verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Hall (Telefonnummer 059133/7110) zu wenden. (TT.com)