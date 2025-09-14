Realistische Szenarien

Zu Wasser und an Land: Tiroler Rettungskräfte übten Katastrophenfall am Plansee

Rund 100 Mitglieder des Roten Kreuzes stellten sich den Szenarien. Die TT hat die besten Momente der Übung am Plansee eingefangen.

Für Sie im Bezirk Reutte unterwegs:

Helmut Mittermayr

+4350403 3043

Simone Tschol

+4350403 3042