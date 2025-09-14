- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Realistische Szenarien
Zu Wasser und an Land: Tiroler Rettungskräfte übten Katastrophenfall am Plansee
Rund 100 Mitglieder des Roten Kreuzes stellten sich den Szenarien. Die TT hat die besten Momente der Übung am Plansee eingefangen.
Für Sie im Bezirk Reutte unterwegs:
Helmut Mittermayr
+4350403 3043
Simone Tschol
+4350403 3042
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten