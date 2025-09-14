Frauengesundheit im Fokus: Mädelsabend in Nadl‘s Café in Lienz

Am 25. September lädt die Selbsthilfe Osttirol zu einem informativen Abend rund um Frauengesundheit ins Nadl's Café in Lienz ein. Unter dem Motto "Für Frauen in der Lebensmitte 2.0" bietet die Veranstaltung Expertenwissen und Austausch in gemütlicher Atmosphäre.

Lienz – Der "Mädelsabend" richtet sich speziell an Frauen, die sich in der Lebensmitte befinden und mehr über ihre Gesundheit erfahren möchten. Die Veranstaltung verspricht einen Mix aus fachlichen Inputs und der Möglichkeit zum persönlichen Austausch.

Drei Expertinnen werden den Abend gestalten:

Dr. Maria Castellan, Gynäkologin, wird über frauenspezifische Gesundheitsthemen informieren.

Mag. pharm. Susanna Wirnsperger bringt ihre Expertise aus dem pharmazeutischen Bereich ein.

Michaela Häusler-Monitzer komplettiert das Expertenteam.

Brigitta Kashofer vom Team der Selbsthilfe Osttirol betont die Bedeutung solcher Veranstaltungen: "Wir möchten Frauen ermöglichen, sich in einer vertrauensvollen Atmosphäre über wichtige Gesundheitsthemen zu informieren und auszutauschen."

Die Selbsthilfe Tirol – Zweigverein Osttirol, als Veranstalter, setzt sich für die Vernetzung und Unterstützung von Selbsthilfevereinen und -gruppen im Gesundheits- und Sozialbereich ein. Mit Veranstaltungen wie diesen tragen sie zur Gesundheitsförderung und -aufklärung in der Region bei.

Eventinfos: