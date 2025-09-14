Nasse Fahrbahn: 53-Jähriger verletzte sich bei Motorradunfall in Kals schwer

Der Ungar war mit seinem Motorrad in Kals am Großglockner Richtung Matrei in Osttirol am Weg. In einer Linkskurve rutschte er aus.

Kals a. G. – Mit schweren Verletzungen endete eine Fahrt mit dem Motorrad am Samstag für einen 53-Jährigen in Kals am Großglockner. Der Ungar war gegen 11.15 Uhr auf der Kalser Straße Richtung Matrei in Osttirol unterwegs. In einer scharfen Linkskurve geriet er auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen und wurde mit seinem Gefährt in Richtung einer Felswand geschleudert. Nach dem Aufprall blieb er dort liegen.

Nachkommende Verkehrsteilnehmer leisteten sofort Erste Hilfe – unter ihnen waren mehrere Ärzte, teilt die Polizei mit. Der Verunfallte wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.