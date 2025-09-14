Premiere für „Kraut & Knolle“: Festumzug mit Gemüse durch Innsbruck

Innsbruck – Erstmals fand am vergangenen Wochenende am Innsbrucker Marktplatz der „Kraut & Knolle“-Gemüsemarkt statt. Höhepunkt war der Festumzug am Sonntag, bei dem die GemüsebäuerInnen mit kreativ gestalteten Wägen bzw. Traktoren durch Innsbruck gezogen sind. Die musikalische Begleitung kam von der Stadtmusikkapelle Innsbruck-Arzl.