Premiere für „Kraut & Knolle“: Festumzug mit Gemüse durch Innsbruck

Nur einer von vielen Wägen: Der Hase im Karottenbett zog viele Blicke auf sich.
© Innsbruck Tourismus/Lena Schmölzer
Theresa Aigner

Von Theresa Aigner

Innsbruck – Erstmals fand am vergangenen Wochenende am Innsbrucker Marktplatz der „Kraut & Knolle“-Gemüsemarkt statt. Höhepunkt war der Festumzug am Sonntag, bei dem die GemüsebäuerInnen mit kreativ gestalteten Wägen bzw. Traktoren durch Innsbruck gezogen sind. Die musikalische Begleitung kam von der Stadtmusikkapelle Innsbruck-Arzl.

Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber freut sich über Veranstaltungen wie diese, denn damit werde „nicht nur die Innenstadt gestärkt, sondern auch ein Zeichen für die Wertschätzung der Landwirtschaft gesetzt.“ (TT)

