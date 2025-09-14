Kreative Wägen und gute Laune
Premiere für „Kraut & Knolle“: Festumzug mit Gemüse durch Innsbruck
Nur einer von vielen Wägen: Der Hase im Karottenbett zog viele Blicke auf sich.
© Innsbruck Tourismus/Lena Schmölzer
Innsbruck – Erstmals fand am vergangenen Wochenende am Innsbrucker Marktplatz der „Kraut & Knolle“-Gemüsemarkt statt. Höhepunkt war der Festumzug am Sonntag, bei dem die GemüsebäuerInnen mit kreativ gestalteten Wägen bzw. Traktoren durch Innsbruck gezogen sind. Die musikalische Begleitung kam von der Stadtmusikkapelle Innsbruck-Arzl.
Die besten Bilder vom Festumzug
Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber freut sich über Veranstaltungen wie diese, denn damit werde „nicht nur die Innenstadt gestärkt, sondern auch ein Zeichen für die Wertschätzung der Landwirtschaft gesetzt.“ (TT)