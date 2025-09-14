Einbruch am Hafelekar: Täter knackten Kassa in der Bergstation

Die Bergstation der Nordkettenbahn am Innsbrucker Hafelekar wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag zum Ziel eines Einbruchs. Laut Polizei verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam Zugang in die Betriebsräumlichkeiten. Dort wurde eine Kassa aufgebrochen und mehrere Hundert Euro daraus gestohlen.

Die Tat ereignete sich außerhalb der Bahn-Betriebszeiten zwischen Freitag, 18.15 Uhr und Samstag 8.50 Uhr. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Mögliche Zeugen, die im angeführten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Nordkette bzw. den talwärts führenden Wegen gemacht haben oder sonst zweckdienliche Hinweise geben können, werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Innsbruck Hötting (Tel. 059133/7582) in Verbindung zu setzen.

Einbruchsversuch in der Altstadt