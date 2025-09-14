Darauf sollte man achten
Die wichtigsten Tipps für Eltern: So schützt man seine Kinder vor Gefahren im Web
Die Besprechung der Privatsphäre ist von zentraler Bedeutung. Kindern und Jugendlichen muss bewusst gemacht werden, dass alles im Netz bleibt, was einmal ins Netz gestellt wurde.
© Canva
Kinder und Jugendliche sind sich der Gefahren im Internet oft nicht so ganz bewusst. Worauf Eltern achten müssen, wenn ihr Nachwuchs online unterwegs ist und wie man Kinder vor gefährlichen Einflüssen schützen kann.