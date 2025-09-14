Chaos bei Vuelta-Finale: Proteste sorgen bei Vingegaard-Siegesfahrt für Abbruch

Madrid ‒ Der Däne Jonas Vingegaard hat erstmals die Spanien-Radrundfahrt gewonnen. Der Sieger der Tour de France 2022 und 2023 fixierte am Sonntag seinen Triumph bei der Vuelta, nachdem die 21. und letzte Etappe nach dem aggressiven Einschreiten einiger Pro-Palästina-Demonstranten abgebrochen worden war. Eine Siegerehrung in der spanischen Hauptstadt gab es keine. Österreichs Hoffnungsträger Felix Gall fuhr nach dem fünften Platz bei der Tour als Gesamt-Achter erneut in die Top Ten.

Wie schon in den Tagen und Wochen zuvor störten Demonstranten die Vuelta. Rund 60 Kilometer vor dem Ziel stand eine Gruppe von Menschen mit einem Banner auf der Straße. Einige Fahrer versuchten, um die Demonstranten herumzufahren, ein Profi wurde von einer Demonstrantin festgehalten. Auch auf anderen Stellen der Strecke waren große Gruppen zu sehen, die protestierten. Nach 50 von 108 Kilometern wurde die Etappe neutralisiert und nach kurzer Beratungspause beendet. Eine Vielzahl an Demonstranten hatte zuvor im Zielraum zudem Zäune und Werbebanden umgeworfen und die Strecke blockiert. (APA)