Bergrettung alarmiert

Letzte Bahn verpasst: Frau saß Sonntagabend auf Hafelekar fest

Die Bahn fährt täglich von 9 bis 17.45 Uhr.
© Rita Falk / Tiroler Tageszeitung

Für die gestrandete Frau musste die Seilbahn wieder in Betrieb genommen werden.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561