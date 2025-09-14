Wechselspurige Anhaltungen

Vier Personen bei Unfall mit Traktor in Tarrenz verletzt

Vier Personen wurden mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.
© Rita Falk / Tiroler Tageszeitung

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Der Verkehr war während des Einsatzes beeinträchtigt.

Für Sie im Bezirk Imst unterwegs:

Alexander Paschinger

Alexander Paschinger

+4350403 3014

Thomas Parth

Thomas Parth

+4350403 2035