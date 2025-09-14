- Überblick
Wechselspurige Anhaltungen
Vier Personen bei Unfall mit Traktor in Tarrenz verletzt
Vier Personen wurden mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.
© Rita Falk / Tiroler Tageszeitung
Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Der Verkehr war während des Einsatzes beeinträchtigt.
Für Sie im Bezirk Imst unterwegs:
Alexander Paschinger
+4350403 3014
Thomas Parth
+4350403 2035
