Weil er ihn gefilmt hat: Raser steigt aus Auto und verletzt Mann in Innsbruck

Der Mann versuchte dem Lenker mittels Handzeichen zu deuten, dass er langsamer fahren solle, was dieser ignorierte. Wenig später sah der Fußgänger den Pkw erneut und begann, diesen mit seinem Handy zu filmen. Das Auto hielt an, der Fahrer stieg aus und kam auf den 45-Jährigen zu. Dabei forderte er ihn unter Androhung von Gewalt auf, das Video zu löschen. Es blieb jedoch nicht bei der Drohung, laut Polizei wurde er auch handgreiflich gegen den Passanten und verletzte diesen.