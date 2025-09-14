Weil er ihn gefilmt hat: Raser steigt aus Auto und verletzt Mann in Innsbruck
Sonntagmittag beobachteten ein 45-jähriger Mann und eine 47-jährige Frau in der Weingartnerstraße im Innsbrucker Stadtteil Sieglanger ein Auto, das mit stark überhöhter Geschwindigkeit an einem stehenden Bus vorbeifuhr.
Der Mann versuchte dem Lenker mittels Handzeichen zu deuten, dass er langsamer fahren solle, was dieser ignorierte. Wenig später sah der Fußgänger den Pkw erneut und begann, diesen mit seinem Handy zu filmen. Das Auto hielt an, der Fahrer stieg aus und kam auf den 45-Jährigen zu. Dabei forderte er ihn unter Androhung von Gewalt auf, das Video zu löschen. Es blieb jedoch nicht bei der Drohung, laut Polizei wurde er auch handgreiflich gegen den Passanten und verletzte diesen.
Anschließend stieg er wieder ein und fuhr in Richtung Osten weiter. Im Auto befanden sich neben dem männlichen Lenker noch zwei weitere Personen. Die Ermittlungen der Polizei zur Identität des unbekannten Täters laufen. (TT.com)