Fritteuse fing Feuer

Feuerwehr löschte Flammen in Gastro-Betrieb in Schwendau

Am Sonntagnachmittag bemerkte eine Frau in einem Gastronomiebetrieb in Schwendau Flammen im Bereich der Kochstelle, als der 29-jährige Koch kurz die Küche verlassen hatte. Sie setzte gegen 17.25 Uhr einen Notruf ab, die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Schwendau konnte den Fritteusenbrand unter Einsatz von schwerem Atemschutz rasch eindämmen und löschen.

In der Küche entstand erheblicher Sachschaden. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. (TT.com)

Angela Dähling

Angela Dähling

