Zwei Einbrüche im Unterland: Tresor aus Hotel in St. Ulrich gestohlen

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gewaltsam Zutritt zu einem Hotel in St. Ulrich am Pillersee. Dabei wurde ein Tresor samt Inhalt gestohlen, die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Im selben Zeitraum kam es auch in einem Hotel in Hochfilzen zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl, wobei die Täterschaft sich ebenso gewaltsam Zutritt zu den Betriebsräumlichkeiten verschaffte. Jedoch kam es nach derzeitigem Erhebungsstand zu keinem Diebstahl. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen der Polizei laufen. (TT.com)