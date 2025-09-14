Doha-Gipfel ruft zur Überprüfung der Israel-Beziehungen auf

Der Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani, ruft nach Israels Angriff auf Hamas-Terroristen in Doha zu "praktischen und entscheidenden Schritten" auf. Das Abschlusskommuniqué des Solidaritätsgipfels arabisch-islamischer Staaten appellierte an die Teilnehmer, diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen zu Israel zu überprüfen. Die Staaten mit Israel-Beziehungen sollten diese überdenken, sagte der stellvertretende Generalsekretär der Arabischen Liga, Hossam Saki.