Kommentar
Der Tunnelblick
Kommentarvon Peter Nindler
Mit dem Brennerbasistunnel gibt es keine Ausreden mehr, warum die Verlagerung der Gütertransporte auf die Schiene nicht möglich ist. Eine Verlagerungspflicht wäre dennoch sinnvoll, um die Milliarden für den Tunnel zu rechtfertigen.
