Polizei muss in Klinik Innsbruck eingreifen: Aggressiver Patient attackiert Sicherheitskräfte

Ein 21-Jähriger sorgte am Sonntagabend in der Innsbrucker Klinik für einen Polizeieinsatz: Der Mann attackierte Sicherheitskräfte und widersetzte sich heftig seiner Festnahme.

Am Sonntag gegen 19 Uhr kam es vor dem Schockraum der Klinik Innsbruck zu einem Vorfall, bei dem ein 21-jähriger Patient randalierte. Zuvor hatte sich der Mann bereits aggressiv gegenüber medizinischem Personal verhalten und mehrere Sicherheitsbedienstete verletzt. Daraufhin wurde die Polizei durch den Sicherheitsdienst verständigt.

Beim Eintreffen der Streife verhielt sich der 21-Jährige weiterhin hochgradig aggressiv. Die Beamten sprachen die Festnahme aus, doch der Mann widersetzte sich heftig, indem er mehrfach versuchte, einen Polizisten zu treten. Schließlich gelang es, ihn festzunehmen und auf die Polizeiinspektion Innere Stadt zu bringen.