Polizeihund spürt vermissten Heimbewohner in Waldstück in Innsbruck auf

Eine Pflegerin eines Wohn- und Pflegeheims in Innsbruck verständigte am Sonntag gegen 16.45 Uhr die Polizei, nachdem ein 86-jähriger Heimbewohner mit Vorerkrankungen das Heim bereits vor einiger Zeit verlassen hatte und abgängig war. Daraufhin leitete die Polizeiinspektion Hötting eine Fahndung ein. Auch eine Diensthundestreife der Polizeidiensthundeinspektion Innsbruck wurde hinzugezogen.

Nachdem die Suche an möglichen Aufenthaltsorten des Mannes ohne Ergebnis blieb, nahm der Polizeidiensthund die Fährte auf. In der Folge konnte der 86-Jährige in einem nahegelegenen Waldstück am Boden liegend aufgefunden werden. Er war nur leicht bekleidet und wies leichte Verletzungen auf. Die Beamten leisteten umgehend Erste Hilfe und verständigten die Rettung. Der Mann wurde in die Unfallambulanz der Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert. (TT.com)