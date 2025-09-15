Gasalarm in Hotel am Achensee: 20 Gäste mussten evakuiert werden

Ein Gasalarm in einem Hotel in Eben am Achensee hat am Sonntagabend für einen Großeinsatz der Einsatzkräfte gesorgt. Rund 20 Gäste mussten kurzfristig das Gebäude verlassen.

Am Sonntag gegen 20 Uhr schlug die Gaswarnanlage im Keller eines Hotels in Eben am Achensee an. Der 41-jährige Betreiber kontrollierte sofort die Situation, stellte einen Kohlenstoffdioxid-Alarm fest und verständigte die Leitstelle Tirol. Gleichzeitig leitete er die Evakuierung des Hauses ein, sodass etwa 20 Gäste noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte ins Freie gebracht werden konnten.

Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit schwerem Atemschutz an, brachte mehrere Kohlenstoffdioxid-Druckflaschen aus dem Keller ins Freie und belüftete das Gebäude. Auch Spezialkräfte der Feuerwehr Jenbach mit Gefahrgut- und Körperschutzausrüstung waren im Einsatz. Nach umfassenden Messungen konnte Entwarnung gegeben werden: Im Gebäude war keine erhöhte Gaskonzentration mehr messbar.