Schreie und Knall am Roßkogel lösten Großeinsatz aus: Das steckt dahinter

Laute Schreie und ein Knall am Roßkogel in Oberperfuss haben am Sonntagabend einen Polizeieinsatz mit Hubschrauber ausgelöst.

Am Sonntag gegen 19.10 Uhr meldeten Zeugen im Bereich zwischen Berggipfel und Krimpenbachalm am Roßkogel in Oberperfuss laute Schreie, die auf einen Unglücksfall hindeuteten. Aufgrund der einbrechenden Dunkelheit startete die Alpinpolizei sofort einen Suchflug mit dem Polizeihubschrauber „Libelle Tirol“.