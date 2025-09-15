Zeugen schlugen Alarm
Schreie und Knall am Roßkogel lösten Großeinsatz aus: Das steckt dahinter
Laute Schreie und ein Knall am Roßkogel in Oberperfuss haben am Sonntagabend einen Polizeieinsatz mit Hubschrauber ausgelöst.
Am Sonntag gegen 19.10 Uhr meldeten Zeugen im Bereich zwischen Berggipfel und Krimpenbachalm am Roßkogel in Oberperfuss laute Schreie, die auf einen Unglücksfall hindeuteten. Aufgrund der einbrechenden Dunkelheit startete die Alpinpolizei sofort einen Suchflug mit dem Polizeihubschrauber „Libelle Tirol“.
Zeugen berichteten den Beamten, dass sie einen Schrei, anschließend einen dumpfen Knall und kurz darauf erneut Rufe gehört hätten. Mit dem Fernglas konnten sie jedoch keine Person ausmachen.