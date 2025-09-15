Neues Buch erschienen

Wahre Story, großer Bluff: Als Mayrhofen zum Drehort eines Filmes wurde, den es nie gab

Anton Leiss-Huber in einer der geschichtsträchtigen Stuben vom Hotel Neuhaus mit seinem brandneuen historischen Roman „Der große UfA-Bluff“.
Von Angela Dähling

Der bayrische Schriftsteller Anton Leiss-Huber recherchierte anhand von Erich Kästners Tagebuchaufzeichnungen „Notabene 45“ und veröffentlicht mit „Der große UfA-Bluff“ einen fiktiven historischen Roman, der sich auf wahre Begebenheiten stützt.

