Digitaler Identitätsnachweis – bequem, sicher & schnell

Die ich.app macht die digitale Welt einfach, bequem und sicher – ob beim Registrieren, Anmelden oder Identifizieren.

Im Webshop ein Produkt bestellen, sich online für ein Abo anmelden, im Kund:innenportal des Stromanbieters seinen Zählerstand eingeben: Vieles lässt sich heute bequem digital erledigen. Das bringt sowohl für Unternehmen als auch für Kund:innen Vorteile. Raschere Prozesse, geringerer Aufwand – eine Win-win-Situation für beide Seiten. Allerdings schafft diese Entwicklung auch neue Herausforderungen.

Viele der Prozesse erfordern zum Beispiel im „echten Leben“ eine Bestätigung der Identität. Mit einem kurzen Vorzeigen des Ausweises ist das erledigt. Aber wie kann dieser Schritt rasch, sicher und komfortabel in die digitale Welt überführt werden? In diesem Artikel stellen wir Ihnen eine smarte Lösung dafür vor – die nebenbei weitere Benefits für Nutzer:innen und Anbieter bringt.

Mehr Sicherheit, mehr Möglichkeiten

Sicherheit bildet die Grundlage für Vertrauen. Sie muss für Kund:innen und Unternehmen gleichermaßen verlässlich gegeben sein. Genau an diesem sensiblen Punkt setzt die ich.app an. Sie schafft einen geschützten digitalen Rahmen, in dem sich beide Seiten sicher bewegen können.

Denn mit der ich.app ist stets klar: Hinter den Pixeln steht eine echte Person – und zwar genau jene, die sie behauptet zu sein. Die Identität wird sicher bestätigt und persönliche Daten werden nur mit ausdrücklicher Zustimmung weitergegeben. Damit erfüllen digitale Prozesse die Datenschutzstandards und sorgen für ein sicheres Gefühl bei jeder Interaktion.

Dieser geschützte Rahmen schafft wiederum Freiräume für neue Möglichkeiten. Unternehmen können ihre Services komplett digital abbilden, innovative Anwendungen entwickeln und dabei auf verlässliche, verifizierte Daten zugreifen. Nutzer:innen erleben digitale Angebote, die einfach, bequem und vertrauenswürdig sind. So wird aus Sicherheit ein Innovationstreiber und aus Vertrauen eine langfristig starke Beziehung zwischen Unternehmen und ihren Kund:innen.

Digital ausweisen – easy mit der ich.app

Die ich.app ist der sichere und bequeme Weg, sich digital auszuweisen. Per Knopfdruck können Nutzer:innen ihre geprüften Daten dem Anbieter ihrer Wahl freigeben. Für die Kund:innen bedeutet das: Nur noch ein Log-in für alles, kein Passwort-Chaos, kein nerviges Einscannen behördlicher Dokumente. Stattdessen: Alles sicher und bequem unter einem Dach.

Wer steht hinter der ich.app?