tt.com Regionalliga Tirol

Team der Runde und Mann im Blickpunkt: Holzknecht glänzte mit fünf Toren in einer Woche

Ein Mann mit Torriecher: Riccardo Holzknecht.
© Rita Falk
Alexander Gruber

Von Alexander Gruber

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

Michael Pipal

+4350403 3322

Daniel Lenninger

Daniel Lenninger

+4350403 2411

Tobias Waidhofer

Tobias Waidhofer

+4350403 2305

Alexander Gruber

Alexander Gruber

+4350403 3671