17-jährige Jovic holte WTA-500-Titel in Mexiko, Karrierehoch für Tirolerin Tagger

Die erst 17-jährige Iva Jovic hat am Sonntag das mit 1,065 Mio. Dollar dotierte WTA-500-Turnier in Guadalajara gewonnen. Die US-Amerikanerin besiegte die Kolumbianerin Emiliana Arango 6:4,6:1 und scheint damit im aktuellen WTA-Ranking bereits auf Rang 36 auf. Anfang des Jahres stand sie noch an Position 191.