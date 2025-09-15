Bei 120 km/h Skier überkreuzt: Deutsche Ski-Hoffnung musste unter das Messer

Noch bevor die Ski-Saison gestartet ist, muss Luis Vogt in der Vorbereitung einen herben Rückschlag einstecken. Die deutsche Speed-Hoffnung verletzte sich bei einem Trainingssturz in Chile und musste sich nach der Rückkehr in die Heimat in München einer Schulteroperation unterziehen.

„Nicht gerade das Training, das ich mir hier in Chile vorgestellt hatte“, schrieb der deutsche Abfahrts-Meister auf Instagram. Der Eingriff soll gut verlaufen sein, wie lange der 23-Jährige ausfällt, ist offen. „Jetzt geht es darum, positiv und geduldig zu bleiben. Der Weg der Besserung beginnt heute!“, so Vogt.