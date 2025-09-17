- Überblick
Unterhaus kompakt
Haiming schloss englische Runde in Tiroler Liga mit 4:1 gegen Mayrhofen ab
Von Michael Pipal, Daniel Lenninger
Torgefährliche Angreifer, ein siegreiches Comeback und eine erfolgreiche Aufholjagd nach 0:2-Rückstand sind heute die Themen im „Unterhaus kompakt“.
