Haiming schloss englische Runde in Tiroler Liga mit 4:1 gegen Mayrhofen ab

Von Michael Pipal, Daniel Lenninger

Torgefährliche Angreifer, ein siegreiches Comeback und eine erfolgreiche Aufholjagd nach 0:2-Rückstand sind heute die Themen im „Unterhaus kompakt“.