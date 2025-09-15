Poetry-Slam-Show im Kultur Quartier Kufstein: Sprachkunst trifft Bühnenpräsenz

Am Dienstag, den 7. Oktober, verwandelt sich das Kultur Quartier um 19:30 Uhr in eine Bühne für Österreichs beste SlammerInnen. Die „Road to Slam“ macht Halt und verspricht pointierte Poesie und Performance pur.

Kufstein – Die „Road to Slam“ ist die offizielle Tour vor den österreichischen Poetry Slam Meisterschaften, die vom 16. bis 18. Oktober in Innsbruck stattfinden. Die besten Slammer:innen des Landes treten mit nichts als einem Mikrofon und ihren Geschichten an. Sie haben fünf Minuten, um große Gefühle und kleine Alltagsbeobachtungen zu präsentieren – mal laut, mal leise, mal witzig, mal wütend, aber immer wichtig.

Tourstopp in Kufstein

Mit dabei sind unter anderem Poetry Slam-Weltmeister Chevon Guthrie, Vize-Weltmeister Emil Kaschka, Slam-Legende Mieze Medusa, Tirols Slam-Hoffnung Tamara Stocker und Sprachkünstler Markus Köhle. Sie zeigen, was passiert, wenn in fünf Minuten alles auf dem Spiel steht: Nur der Text. Nur die Bühne. Alles oder nichts.