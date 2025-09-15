Falsche Liebesbeziehung kostete Tirolerin mehr als 100.000 Euro

Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen hat ein Betrüger einer Tirolerin über einen Zeitraum von ca. zwei Jahren ein kleines Vermögen aus der Tasche gezogen. Die 48-Jährige aus dem Bezirk Innsbruck-Land stand mit dem Unbekannten über Nachrichtendienste in Kontakt und stand in dem Glauben, eine Liebesbeziehung mit dem Mann zu führen. Auch über Heirat wurde gesprochen, berichtet die Polizei.