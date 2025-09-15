Falsche Liebesbeziehung kostete Tirolerin mehr als 100.000 Euro
Durch einen sogenannten Love Scam verlor eine Frau aus dem Bezirk Innsbruck-Land eine sechsstellige Summe an einen Betrüger.
Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen hat ein Betrüger einer Tirolerin über einen Zeitraum von ca. zwei Jahren ein kleines Vermögen aus der Tasche gezogen. Die 48-Jährige aus dem Bezirk Innsbruck-Land stand mit dem Unbekannten über Nachrichtendienste in Kontakt und stand in dem Glauben, eine Liebesbeziehung mit dem Mann zu führen. Auch über Heirat wurde gesprochen, berichtet die Polizei.
Im Lauf der Zeit brachte der Betrüger die Frau demnach immer wieder dazu, Zahlungen mit Kryptowährung zu leisten und versprach, das Geld zurückzuzahlen. Das summierte sich über die Jahre auf einen niedrigen, sechsstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt. (TT.com)