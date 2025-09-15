„Influencer sind nicht eure Freunde“: Ruf nach strengeren Regeln

Vor allem junge Menschen vertrauen InfluencerInnen. Vielen sei nicht bewusst, dass es sich bei den Inhalten um Werbung handelt, sagt Matthias Jax von „Safer Internet“.

Rund ein Drittel der Menschen in Österreich, die Social Media nutzen, empfinden InfluencerInnen als vertrauenswürdig. Unter den 16- bis 34-Jährigen geht sogar rund die Hälfte von der Glaubwürdigkeit der präsentierten Inhalte aus. Ein aktueller Report des IMAS-Marktforschungsinstituts zeigt auf, wie groß der Einfluss der MarkenbotschafterInnen in unserer digitalen Welt inzwischen bereits ist. Auch bei der Gruppe, die sowohl Social Media nutzt als auch regelmäßig online shoppt, sind 46 Prozent von der Zuverlässigkeit der Aussagen der Blogger überzeugt.

Die InfluencerInnen verstehen es sehr gut, die Kinder und Jugendlichen anzusprechen. Matthias Jax, Projektleiter von Safer Internet

Matthias Jax ist Projektleiter von Safer Internet © Franziska Liehl

Matthias Jax, Projektleiter von Safer Internet, fordert wiederholt mehr Schutz und Aufklärungsarbeit: „Kinder und Jugendliche müssen wissen, dass Influencer nicht ihre Freunde sind, sondern dass es bei der Sache darum geht, Geld zu verdienen.“

Blindes Vertrauen in Inhalte

Das sei aber längst nicht allen bewusst, viele der Jungen vertrauen den übermittelten Botschaften vielmehr blind. „Die Influencer verstehen es sehr gut, die Kinder und Jugendlichen anzusprechen.“ Mehr Bewusstseinsbildung allein reicht seiner Meinung nach aber noch nicht aus. „Es braucht strengere rechtliche Rahmenbedingungen, also mehr Regulierung und eine noch bessere Kennzeichnung der Inhalte, dass es sich um Werbung handelt“, so Jax.

Die Politik müsse hier ihre Verantwortung wahrnehmen. Die Regelungen seien zwar bereits strenger, aber viele der MarkenbotschafterInnen vor allem aus den USA halten sich nicht daran.

Sicherer Umgang

Laut der Plattform Influencity gibt es in Österreich rund 58.000 Influencerinnen und Influencer. Safer Internet unterstützt vor allem Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern und Lehrende beim sicheren, kompetenten und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien, Näheres unter Home - Saferinternet.at.