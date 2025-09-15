Folgen für Paris und Co.
Italienischer Abfahrer Franzoso nach Trainingssturz weiter im Koma
Matteo Franzoso liegt weiter im Koma.
© GEPA pictures/ Mathias Mandl
Nach seinem fatalen Trainingssturz nach einem Sprung, bei dem Matteo Franzoso unter einem Sicherheitsnetz durchrutschte und gegen einen Windschutz prallte, liegt der Italiener in einem Krankenhaus in Chile weiter im künstlichen Koma und kämpft um sein Leben. Sein Zustand sei stabil, die Prognosen seien verhalten, berichtet „Sky Italia“ am Montag.
Ein Update vom italienischen Wintersportverband wird für die kommenden Stunden erwartet. Franzosos Familie reiste in Chile an, um dem Speed-Spezialisten unmittelbar vor dessen 26. Geburtstag am Dienstag beizustehen.
Der Sport rückte in diesen bangen Stunden in den Hintergrund. Italiens Speedteam um Dominik Paris setzte laut „sportnews.bz“ vorerst seine Trainingseinheiten in La Parva aus. (TT.com)