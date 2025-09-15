Italienischer Abfahrer Franzoso nach Trainingssturz weiter im Koma

Nach seinem fatalen Trainingssturz nach einem Sprung, bei dem Matteo Franzoso unter einem Sicherheitsnetz durchrutschte und gegen einen Windschutz prallte, liegt der Italiener in einem Krankenhaus in Chile weiter im künstlichen Koma und kämpft um sein Leben. Sein Zustand sei stabil, die Prognosen seien verhalten, berichtet „Sky Italia“ am Montag.