Italienischer Abfahrer Matteo Franzoso nach Trainingssturz gestorben

Italiens Skiwelt trauert: Der Abfahrer Matteo Franzoso ist nach einem Trainingssturz in Chile gestorben. Das teilte der italienische Verband FISI mit. Er erlitt ein schweres Schädelhirntrauma und erlag am Montag seinen Verletzungen. Am Dienstag wäre Franzoso 26 Jahre alt geworden.

Nach dem fatalen Sturz nach einem Sprung, bei dem der Abfahrer unter einem Sicherheitsnetz durchrutschte und gegen einen Windschutz prallte, lag der Italiener seit Samstag in einem Krankenhaus in Chile im künstlichen Koma. Franzosos Familie reiste vor Ort an, um dem Speed-Spezialisten beizustehen. Die Prognosen seien verhalten, berichtete Sky Italia noch Montagfrüh. Wenige Stunden später verstarb Franzoso. „Das ist eine Tragödie für seine Familie und für unseren Sport“, sagte Italiens Verbandspräsident Flavio Roda in der Mitteilung.

Der Sport rückte in diesen bangen Stunden in den Hintergrund. Italiens Speedteam um Dominik Paris setzte laut sportnews.bz vorerst seine Trainingseinheiten im chilenischen La Parva aus.