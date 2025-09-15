TT zu Gast auf Schloss Landeck

Am Sonntag, den 14. 9., lud die Tiroler Tageszeitung anlässlich ihres 80-Jahr-Jubiläums ihre Leser und Leserinnen zu vorletzten Mal ein und besuchte Schloss Landeck.

Besucher von Schloss Landeck erlebten am vergangenen Samstag eine faszinierende Zeitreise in die Geschichte des Tiroler Oberlands. Die TT machte Halt und viele Familien konnten mit ihrer TT-Clubkarte kostenlos am Fest und am bunten Treiben in Tarrenz teilnehmen.

Mystischer Flair

Das Schloss, ein bedeutender Kulturträger der Region, bietet eine einzigartige Verbindung zwischen Kultur, Mystik, Spiritualität und Wirtschaft. Es lädt Gäste ein, das heimatkundliche Museum und die Schlossgalerie zu erkunden, und verzaubert mit seinem besonderen Flair und den mystischen Räumen.

Das im 13. Jahrhundert erbaute Schloss Landeck interpretiert den Begriff „Heimatmuseum“ auf moderne Weise neu. Die Dauerausstellung „Bleiben oder Gehen“ entführt Besucher in die bewegte Vergangenheit des Tiroler Oberlandes und zeigt das Leben „in der Heimat“ und „in der Ferne“. Diese Ausstellung bietet überraschende Erkenntnisse und intensive Begegnungen mit Menschen und ihren Schicksalen.

Filzen und Blumen basteln

Ein besonderes Highlight des Tages war das Filzen. Beim Nassfilzen, das durch Wärme, Wasser, Bewegung und Seife funktioniert, entstehen durch die Verbindung der Wollfasern feste Stoffe. Aus diesen wurden unter anderem wunderschöne Blumen gebastelt.

Die Besucher konnten bei einer Schnitzeljagd durch verschiedene Räume Rätsel lösen und attraktive Preise gewinnen. Dazu gehörten ein WEDL-Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro, eine Testa-Rossa-Kapselmaschine sowie drei Dez-Gutscheine à 100 Euro.