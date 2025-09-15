Streunende Hunde zerfleischten Pilzesammler in Italien

Der 78-Jährige wurde von seinem Sohn schwer verletzt am Vesuv aufgefunden, er verstarb wenig später in einer Klinik. Der Pilzesammler dürfte wahrscheinlich von streunenden Hunden angegriffen worden sein.

Neapel – Ein 78-jähriger Mann, der am Samstagnachmittag im Nationalpark des Vesuvs in Italien Pilze sammeln wollte, ist möglicherweise von streunenden Hunden angegriffen und tödlich verletzt worden. Diese Hypothese prüfen derzeit die Ermittlungsbehörden. Der Pensionist war alleine aufgebrochen und wurde am Abend leblos von seinem Sohn aufgefunden.

In Klinik gestorben

Obwohl er noch lebend in eine Klinik gebracht wurde – mit Bisswunden an mehreren Körperstellen –, erlag er dort seinen Verletzungen trotz der intensiven Bemühungen der Ärzte, wie Medien berichteten. Der genaue Ablauf des Vorfalls war auch am Montag noch unklar.

Eine Möglichkeit ist, dass der Mann zunächst einen Schwächeanfall erlitten hatte und dann von wilden Tieren gebissen wurde, während er bewusstlos am Boden lag. Ebenso denkbar ist, dass er direkt von Tieren angegriffen wurde und infolgedessen zu Boden stürzte.

Autopsie soll Klarheit bringen