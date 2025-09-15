- Überblick
📸 Galerie zum Durchklicken
Die besten Fotos: Ein PS-Fest mit 3000 Fans in Rietz
Bei Christoph Kerscher, Werner Heinzle und Markus Vötter (Team Heinzle) war der Bär los. Die Feuerwehr hatte auch alle Hände voll zu tun.
© Schönherr
Von Daniel Suckert, Michael Pipal
