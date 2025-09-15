Auto begann bei Fahrt in Telfs zu brennen: Mutter, Kind und Hund unverletzt

Bei der Fahrt durch einen Tunnel hat Montagfrüh in Telfs ein Auto zu brennen begonnen. Eine 40-Jährige fuhr gegen 8.20 Uhr mit ihrer Tochter und ihrem Hund durch den Tunnel der Mieminger Straße, als sie Brandgeruch wahrnahm. Die Frau fuhr auf einen nahegelegenen Parkplatz und verständigte den Notruf. Aus dem Motorraum quoll Rauch.

Die Frau, das Mädchen und der Hund konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen, sie alle blieben unverletzt. Mitglieder der Rettung konnten den Brand mit einem Handfeuerlöscher ersticken. Das Auto wurde beschädigt und musste durch ein Abschleppunternehmen entfernt werden. „Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wurde der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst“, heißt es seitens der Polizei. (TT.com)