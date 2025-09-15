Kuriose Ladung: Polizei stoppte Auto mit Pony im Kofferraum

Eine Lenkerin wurde nahe Aachen mit einem Pony im Auto gestoppt. Das Tier war laut Polizei „tiefenentspannt“ – die Lenkerin weniger.

Kurioser Polizeieinsatz in Deutschland: Polizisten haben im Bundesland Nordrhein-Westfalen eine Autofahrerin mit einem Pony im Kofferraum gestoppt. Die ungewöhnliche Ladung fiel vor knapp zwei Wochen bei einer Verkehrskontrolle bei Alsdorf nahe Aachen auf, wie die Aachener Polizei am Montag berichtete. Das weiße Pony stand auf der umgeklappten Rückbank des pinken Autos auf einem Teppich und schien den Angaben zufolge „tiefenentspannt“. Es hatte auch einen Kübel mit Futter dabei.

Auf die Situation angesprochen, zeigte sich die Autofahrerin nach Polizeiangaben jedoch uneinsichtig. Aus ihrer Sicht war das Pony mit einem Strick an einem Metallbügel im Auto angebunden und damit ausreichend gesichert. Der Autofahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt. Da sie ein Verwarngeld von 35 Euro nicht akzeptierte, wurde gegen sie ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Bei Unfall tonnenschwer