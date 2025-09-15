Bus, Bahn und Rad statt Auto: Europäische Mobilitätswoche will Lust auf Umstieg machen

Tirol stöhnt weiter unter massiver Verkehrsbelastung. Die Europäische Mobilitätswoche, die am Dienstag startet, will einmal mehr Alternativen zum motorisierten Individualverkehr aufzeigen. Landesweit warten rund 350 Aktionen – von der Radparade bis zur Öffi-Ticket-Aktion von VVT und IVB.

Innsbruck – Montagfrüh bewiesen Staus – speziell auf der A12 zwischen Jenbach und Innsbruck – einmal mehr, dass die hohe Belastung durch den motorisierten Individualverkehr in Tirol eines der vordringlichsten Probleme ist. Der Transitverkehr bleibt ohnehin eine Dauerbaustelle, aber auch die TirolerInnen selbst legen rund die Hälfte ihrer Wege mit dem privaten Pkw zurück.

Genau hier setzt die Europäische Mobilitätswoche an: Sie soll das Bewusstsein für umweltfreundliche Alternativen zum eigenen Auto schärfen. Tirol ist von 16. bis 22. September zum bereits 24. Mal dabei. Rund 100 Gemeinden, Betriebe und Bildungseinrichtungen stellen heuer in allen Bezirken rund 350 Aktionen auf die Beine – größtenteils von Freiwilligen getragen, wie Andrä Stigger, Geschäftsführer beim Klimabündnis Tirol, betont. Dieses koordiniert die jährliche Mobilitätswoche gemeinsam mit dem Land.

Bewusstseinsbildung bleibt wichtig. Zuletzt habe ich vermehrt kritische Äußerungen wahrgenommen, bei denen der Klimaschutz gegen den Naturschutz ausgespielt wird. René Zumtobel

Solche Aktionen zur Bewusstseinsbildung seien weiterhin sehr wichtig, betont Landesrat René Zumtobel (SPÖ), zuständig für Mobilität und Klimaschutz und zugleich Obmann des Klimabündnisses Tirol. Zuletzt hätten sich kritische Äußerungen gehäuft, „bei denen etwa der Klimaschutz gegen den Naturschutz ausgespielt wird“. Der Verkehr ist für etwa ein Drittel der Treibhausgasemissionen in Tirol verantwortlich. Insofern sieht Zumtobel „Mobilitätsveränderung als Riesenchance der Transformation“.

Mit einer Öffi-Ticket-Aktion, Radparaden, Fahrrad- und E-Bike-Kursen oder Schulaktionen auf gesperrten Straßen will die Mobilitätswoche dazu einladen, andere Verkehrsmittel zu testen.

Innsbrucks Mobilitätsstadträtin Janine Bex will diese Woche das Konzept verkehrsberuhigter „Superblocks“ vorstellen. Auch Landesrat René Zumtobel © Michael Domanig

Öffi-Ticketaktion: Drei Personen gratis „mitnehmen“

In Tirol habe sich diesbezüglich durchaus viel bewegt, waren sich die TeilnehmerInnen bei der Programmpräsentation am Montag einig: Laut Alexander Jug, Geschäftsführer des VVT (Verkehrsverbund Tirol), besitzen inzwischen rund 193.000 Personen in Tirol ein Jahresticket, also etwa ein Viertel der Bevölkerung – vor 25 Jahren seien es erst rund 4000 Jahreskartenbesitzer gewesen. In Gemeinden wie Kematen verzeichne man sogar Werte von rund 36 Prozent.

„Hier muss aber noch mehr möglich sein“, befindet Jug. Mit der Mobilitätswoche wolle man „Leute, die wir bisher nicht überzeugen konnten, dazu einzuladen, Bus, Zug, E-Bike oder Leihrad auszuprobieren“.

Dafür findet am 20. und 21. September eine erweiterte Öffi-Ticketaktion statt: Alle Besitzer eines Jahres- oder Semester- und erstmals auch eines Monats- oder Wochentickets von VVT oder IVB können am Samstag und Sonntag kostenlos drei weitere Personen in den Öffis mitnehmen. Das gilt für alle Busse und Züge in Tirol, mit Ausnahme der Fernverkehrszüge. In einer natürlich rein theoretischen Annahme könnte an diesen Tagen „also ganz Tirol mit den Öffis fahren“, meint Jug augenzwinkernd.

Die Ticketaktion am 20. und 21. September, bei der Besitzer von Jahres-, Monats- oder Wochenkarten bis zu drei Personen gratis mitnehmen können, gilt im gesamten Tiroler Nahverkehr. Fernzüge sind ausgenommen. © Michael Domanig

Innsbruck: „Superblocks“ und Radverkehr im Fokus

Für die Landeshauptstadt Innsbruck hebt Mobilitätsstadträtin Janine Bex (Grüne) zwei Schwerpunkte hervor:

Am Donnerstag (18. September) stellt die Stadt am Vorplatz beim Haus der Musik erstmals die Idee von „Superblocks“ in Innsbruck öffentlich zur Diskussion: Dabei handelt es sich um ein Konzept zur Verkehrsberuhigung in Wohngebieten, wie es etwa aus Barcelona bekannt ist. Innerhalb solcher „Superblocks“ ist für den Kraftverkehr nur noch die Zufahrt, aber nicht mehr Durchquerung möglich. „Es geht darum, wie Straßenraum für alle, speziell für Kinder, sicherer gestaltet und so auch die Lebensqualität erhöht werden kann“, meint Bex.

Vor Ort wolle man sich gemeinsam anschauen, wie eine solche Umgestaltung partizipativ entwickelt werden könne, auch mit einem begehbaren Bodenplan. Nach der Ausstellung (ab 11 Uhr) folgt um 17.30 Uhr ein Poetry-Slam (Motto: „Super Bock auf Superblocks“). Auf entsprechende Modellversuche hat sich Innsbrucks Dreierkoalition übrigens auch in ihrem Arbeitsprogramm verständigt.

Am Samstag (20. September) konzentriert sich das Programm auf den Marktplatz – mit einer Fahrradbörse, kostenlosen Tests von E-Bikes und Lastenrädern, Reparaturworkshops oder abendlichem Fahrradkino. Um 15 Uhr setzt sich die Rad-Demo „Kidical Mass“ in Bewegung, die mehr Sicherheit für RadfahrerInnen, speziell die Jüngsten, einfordert.

Stadtrad-Aktion wird auf Rossau und Neu-Rum ausgedehnt

Apropos Innsbruck: Dort sind laut Ekkehard Allinger-Csollich, dem neuen Geschäftsführer der Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB), sogar schon rund 50 % der Bevölkerung im Besitz einer Öffi-Jahreskarte.

Ein großer Erfolg sei auch die „Stadtrad“-Aktion, die von den IVB betrieben wird. Inzwischen stehen etwa 560 Leihräder parat, 2024 wurde im Schnitt jedes Rad über die „nextbike“-App knapp 4,5-mal pro Tag ausgeliehen. „Mit dieser Quote liegen wir im europäischen Spitzenfeld“, sagt Allinger-Csollich. Heuer dürfte der Wert von fünf Ausleihvorgängen pro Tag geknackt werden. Im Herbst sollen weitere Stadtrad-Stationen hinzukommen, im Gewerbegebiet Rossau und – erstmals außerhalb von Innsbruck – am Bahnhof Rum. Auch dort haben die IVB vor allem die bessere Erschließung der großen Gewerbegebiete Rossau und Neu-Rum im Blick.

Pro Tag wird jedes Stadtrad bis zu fünfmal ausgeliehen – eine logistische Herausforderung für die IVB und den Verein WAMS als Partner. © Böhm Thomas

350 Aktionen, von Gratis-Frühstück bis E-Carsharing

Landesweit warten im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche ganz unterschiedliche Angebote: In vielen Gemeinden – etwa Zirl, Mutters, Sistrans oder Terfens – werden wieder gesperrte Straßenabschnitte von Kindern mit Malkreiden „zum Blühen gebracht“. Ein kostenloses Frühstück für jene, die per Rad oder zu Fuß unterwegs sind, gibt es beispielsweise in Ebbs und Niederndorf, Kundl oder Innsbruck. Mobilitätsfeste steigen etwa in Aschau oder Oetz. Carsharing-Testtage finden u. a. in Wattens, Axams, Natters oder Kössen statt. Hinzu kommen besondere Aktionen wie ein Sternmarsch im Großraum Reutte (im Zuge des dortigen Autofreien Tags) oder Baustellenführungen am neuen Bahnhof Fritzens-Wattens.

Ein Veranstaltungskalender mit dem Programm der Europäischen Mobilitätswoche ist HIER abrufbar, eine Übersicht über die Aktionen in Innsbruck findet man auf der Stadt-Website. Auch Innsbruck Tourismus ist mit speziellen Angeboten mit von der Partie.