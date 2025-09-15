Christa Kummer verabschiedet sich als ORF-Wettermoderatorin

Die 61-Jährige tritt am Freitag ein letztes Mal vor die ORF-Kamera. 1995 wurde sie die erste Frau in Österreich, die eine Wettersendung moderierte. Wera Gruber tritt ihre Nachfolge an.

Wien – Christa Kummer verabschiedet sich nach 30 Jahren als ORF-Wettermoderatorin. Die 61-Jährige wird am Freitag zum letzten Mal nach der „ZiB“ das Wetter präsentieren, danach wende sie sich neuen Aufgaben zu, teilte der ORF in einer Aussendung mit. Mit Kummers Abschied wechselt Wera Gruber auf den Schirm. Die 48-jährige Salzburgerin ist seit 27 Jahren Teil des Wetter-Teams im ORF.

„Stück ORF-Geschichte geschrieben“

Kummer begann ihre Arbeit in der ORF-Wetterredaktion im Jahr 1994 und wurde im März 1995 die erste Frau in Österreich, die eine Wettersendung moderierte. Damit habe sie ein Stück ORF-Geschichte geschrieben, hielt ORF-Generaldirektor Roland Weißmann zu Kummer, die im Laufe der Jahrzehnte zu „einer schillernden ORF-Marke“ geworden sei, fest.

„Ich bin dankbar, dass ich mehr als drei Jahrzehnte das TV-Wetter gestalten und prägen durfte und auch damit Geschichte geschrieben habe! Eines darf man in dieser Branche nie vergessen: Diesen Job kann man nicht wollen, der wird einem auf Zeit geschenkt“, ließ sich Kummer zum Abschied zitieren.

Aufklärung zu Klimawandel und Nachhaltigkeit

Abseits des ORF hielt und hält Kummer Vorträge über Aspekte des Klimawandels. Auf ihren Social-Media-Kanälen klärt sie zum Thema Nachhaltigkeit auf. Ihr Hauptanliegen ist es, wissenschaftliche Themen so zu verpacken, dass die Menschen sie gerne lesen und sich nicht belehrt fühlen. „Das ist so, wie wenn man einem Hund die Medizin ins Fressen mischt, sodass der nicht merkt, dass er gerade Medikamente geschluckt hat“, erklärte Kummer im Vorjahr anlässlich ihres 60. Geburtstags gegenüber der APA.