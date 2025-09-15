Bäuerin in Vals von Heukran aus Tenne gestoßen und verstorben

Die Frau wurde vom Heukran, der von ihrem Ehemann gesteuert wurde, aus der Tenne gestoßen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation erlag die 78-Jährige ihren Verletzungen.

Vals – Eine 78-jährige Bäuerin ist am Montag bei einem schweren Arbeitsunfall in Vals ums Leben gekommen. Die Frau war kurz nach 13.30 Uhr mit ihrem Ehemann (82) in der Tenne des Bauernhauses. Während der Bauer mit dem Heukran Stroh ins Obergeschoss beförderte, stand die Frau dahinter, um die Heuballen aufzuschneiden und einzulagern, berichtet die Polizei. Dabei fuhr der Kran plötzlich ruckartig zurück und stieß die dahinterstehende Bäuerin aus der Tenne.