Tragischer Unfall

Bäuerin in Vals von Heukran aus Tenne gestoßen und verstorben

Auch das Team des Christophorus-Notarzthubschraubers konnte nichts mehr für die Frau tun. Sie verstarb noch am Unfallort. (Symbolbild)
© Rita Falk

Die Frau wurde vom Heukran, der von ihrem Ehemann gesteuert wurde, aus der Tenne gestoßen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation erlag die 78-Jährige ihren Verletzungen.

Vals – Eine 78-jährige Bäuerin ist am Montag bei einem schweren Arbeitsunfall in Vals ums Leben gekommen. Die Frau war kurz nach 13.30 Uhr mit ihrem Ehemann (82) in der Tenne des Bauernhauses. Während der Bauer mit dem Heukran Stroh ins Obergeschoss beförderte, stand die Frau dahinter, um die Heuballen aufzuschneiden und einzulagern, berichtet die Polizei. Dabei fuhr der Kran plötzlich ruckartig zurück und stieß die dahinterstehende Bäuerin aus der Tenne.

Die 78-Jährige stürzte rund vier Meter auf die darunterliegende Einfahrt. Ihre Schwiegertochter und Gäste des Hauses begannen sofort mit der Reanimation. Auch der Notarzt des alarmierten Hubschraubers versuchte noch, das Leben der Frau zu retten. Sie erlag allerdings ihren schweren Verletzungen. (TT.com)

