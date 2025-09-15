Wanderer im Zillertal zusammengebrochen und gestorben

Der 73-jährige Mann fühlte sich unwohl und brach daraufhin zusammen. Die Reanimation musste ohne Erfolg abgebrochen werden.

Ein 73-jähriger Belgier verstarb am Montag bei einer Wanderung in Hainzenberg. Der Mann war mit seinem Begleiter von der Gerlosstein-Bergstation gestartet. Nach rund zehn Minuten fühlte er sich nicht sehr wohl und musste sich hinsetzen. „Gleich danach brach der Begier zusammen und wurde sofort von seinem Begleiter reanimiert“, berichtet die Polizei.