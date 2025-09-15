Israel wird laut Trump nicht erneut in Katar angreifen

Israel wird nach den Worten von US-Präsident Donald Trump keinen weiteren Angriff in Katar ausführen. "Er wird in Katar nicht angreifen", sagte Trump am Montag in Washington mit Blick auf den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu. Zuvor hatte Netanyahu bei einem Treffen mit US-Außenminister Marco Rubio in Jerusalem weitere Angriffe nicht ausgeschlossen. Arabische Staaten forderten unterdessen eine Überprüfung der Beziehungen zu Israel.

Die israelische Armee hatte vergangene Woche Dienstag Luftangriffe auf Ziele in Katars Hauptstadt Doha geflogen, die sich nach Armeeangaben gegen die Führungsebene der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas richteten. Israels Vorgehen sorgte international für Kritik, auch Trump äußerte sich kritisch. Trump sagte außerdem, er sei nicht von Netanyahu im Voraus über die Attacke auf die Hamas-Terroristen informiert worden.

Bei einem Gipfel in Doha hatte der Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani, zuvor zu "praktischen und entscheidenden Schritten" aufgerufen. Das Abschlusskommuniqué des Solidaritätsgipfels arabisch-islamischer Staaten appellierte an die Teilnehmer, diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen zu Israel zu überprüfen. Die Staaten mit Israel-Beziehungen sollten diese überdenken, sagte der stellvertretende Generalsekretär der Arabischen Liga, Hossam Saki.