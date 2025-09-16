Verwunderung in Tirol
Klage gegen Bahnzwang: Abfalltransporte sollen auf die Straße zurückverlagert werden
Ab einer Strecke von 200 Kilometern müssen Abfalltransporte mit der Bahn transportiert werden. Dagegen läuft die Wirtschaft Sturm. Der Verfassungsgerichtshof wurde angerufen.
© Thomas Böhm
Was beim sektoralen Lkw-Fahrverbot im Transit durch Tirol gilt, also die Beförderung des Abfalls auf der Schiene, bekämpft die Industrie bei Transporten in Österreich beim Höchstgericht. Auch ein Tiroler Unternehmen legte Beschwerde gegen den Bahnzwang ein.