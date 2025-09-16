Ins Krankenhaus geflogen
E-Bike-Fahrer stürzte auf Forstweg in Pertisau und verletzte sich schwer
Ein schwer verletzter E-Bike-Fahrer musste am Montagnachmittag ins Krankenhaus Schwaz geflogen werden. Der 49-Jährige fuhr gegen 14.50 Uhr mit seiner Freundin in Pertisau von der Feilalm auf einem Forstweg in Richtung Gernalm, als er stürzte.
Wie er der Polizei erzählte, hatte der Niederländer auf losem Schotter gebremst und war daraufhin gestürzt. Er zog sich schwere Verletzungen an Brust und Schulter zu. (TT.com)